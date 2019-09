Ultimo aggiornamento: 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continuano ida parte degli uomini della compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, i servizi finalizzati alla prevenzione repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.Dopo l’attività del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia mirtense che nel pomeriggio del 9 settembre ha portato agli arresti domiciliari un giovane 20enne, in quanto ritenuto responsabile di spaccio di circa 28 grammi marijuana, con il conseguente sequestro di denaro provento della illecita attività e la segnalazione alla Prefettura di Rieti di un acquirente, nella serata di ieri - lunedì 10 settembre - i carabinieri della stazione di Fara in Sabina, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita di iniziativa nel comune di Toffia, hanno tratto in arresto in D. F. C., un 54enne del luogo, poiché presso la sua residenza, venivano rinvenuti 10 grammi di hashish, suddivisi in dosi, 6 grammi di marijuana e una pianta di canapa indica di oltre 60 centrimetri di altezza coltivata in un vaso, nonché un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente.L’arrestato dopo le formalità di rito è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti.