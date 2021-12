Harakiri Rieti, avanti di due gol, si fa rimontare dall'Unipomezia fino al 4-3 finale. Foto. Contestato Boccolini

RIETI - Incredibile allo Scopigno. Il Rieti, avanti di due gol, si fa rimontare fino al 3-2 dall’Unipomezia, poi nel finale, prima il gol del momentaneo pareggio di Marcheggiani proprio al 90’, ma sull’azione susseguente arriva la rete del definitivo 4-3 di Andrea De Iulis che di testa la mette sotto la traversa.

Sull’ultima azione il Rieti riesce a trovare anche l’ennesimo pareggio con Benhalima, ma l’arbitro su segnalazione dell’assistente di linea annulla per fuorigioco.

Una sconfitta cocente, che pregiudica ulteriormente la classifica di un Rieti ora terz’ultimo a un solo punto dalla retrocessione diretta. Sugli spalti forte la contestazione dei tifosi nei confronti del tecnico Alessandro Boccolini, al quale intimano le dimissioni. E domenica, ancora allo Scopigno, col Cascina, sarà un vero e proprio spareggio-salvezza.

Il tabellino

RIETI: Giori 6; Nobile 6, Montesi 6, De Martino 6, Cerroni 5,5 (44’ st Principi sv); Tirelli 6, E. Menghi 5,5 (7’ st Canestrelli 5), Pedone 5,5 (28’ st Benhalima sv); Vari 6 (20’ st Scibilia sv); Marcheggiani 5,5, M. Menghi 6 (30’ st Orlandi sv). A disp. Luciani, Perez, Orlandi, Meo, Marzano, Principi. All. Boccolini 4,5.

UNIPOMEZIA: Siani 6; Odero 5 (1’ st Schiavella 6,5), Santese 6 (24’ st Ronci sv), Panini 5,5, Ilari 6; Di Battista 6 (1’ st Suffer 6), Cruciani 6,5; Ramceski 6, Lupi 7, Delgado 6 (35’ st Valle sv); Tozzi 5,5 (15’ st An. De Iulis 6). A disp. Beccaceci, Al. De Iulis, Lo Schiavo, Porzi. All. Centioni 7.

Arbitro: Aldi di Lanciano 6.

Marcatori: 11’ pt Vari, 14’ pt M. Menghi, 37’ pt e 18’ st Lupi, 11’ st Schiavella, 45’ st Marcheggiani, 47’st An. De Iulis.

Note. Al 49’ st espulso il ds Halasz (R) per proteste. Ammoniti: M. Menghi, Scibilia (R), Lupi (U). Angoli 3-2. Recupero: 0’ pt, 5’ st. Spettatori 200 circa.