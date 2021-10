Poggio Mirteto corsaro a Guidonia 0-1 aggancia la vetta. Domenici: «Il gruppo risponde alla perfezione»

Domenica 24 Ottobre 2021, 16:07

RIETI - Non si ferma il Poggio Mirteto: 0-1 tra le mura del Guidonia e primo posto insieme a Passo Corese e Sporting Montescaro.

La gara

Partita sostanzialmente equilibrata nel corso dei primi 30’, manovre che vengono portate avanti fino alla tre quarti poi le difese che tengono bene le incursioni. Negli ultimi 15’ del primo tempo meglio il Poggio Mirteto che riporta tre grandi occasioni mancate: la prima arriva con Fiori su una grande azione mirtense, la conclusione del centrocampista viene salvata da un difensore avversario sulla linea. Qualche minuto più tardi Marcelli dopo un batti e ribatti in area conclude in porta ma l’estremo difensore di casa intuisce e respinge. Nella terza occasione Loreti di testa sfiora il palo.

Nella ripresa parte meglio il Guidonia nei primi 10’ poi Domenici mette dentro il classe 2002 Cardella che stravolge la partita: il giovane prima mette un assist per Marcelli che però non trova il vantaggio poi fa partire l’azione del gol che termina con la rete di Luciani. Il Guidonia nel riprende la partita si sbilancia in avanti e il Poggio Mirteto cerca per il raddoppio con Mamarag, Cardella ,Siboldi e Luciani ma l’estremo difensore di casa è molto bravo a togliere la palla direzionata in rete.

Il tecnico Antonio Domenici

«Era una partita difficile, sapevamo che era uno snodo cruciale e sono molto felice del risultato pieno. Il gruppo risponde alla perfezione, anche chi entra dalla panchina. Ci sono dei giocatori importanti per noi che dobbiamo recuperare come Bonifazi e Cacchiani, speriamo di poterli rivedere al campo in settimana. Siamo felici ma come sempre penso che dobbiamo continuare a lavorare, la stagione è molto lunga. Complimenti a tutti i ragazzi, bravi anche i fratelli Luciani che hanno svolto una partita sontuosa. Il loro papà sarebbe stato molto contento».