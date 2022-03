In 13 a Gudonia: la Bf Sport va ko 4-3, fallisce un rigore, poi Pezzotti ne para uno. A fine gara cala il silenzio

RIETI - Dopo tre risultati utili consecutivi, una Bf Sport fortemente rimaneggiata va ko sul campo del Guidonia, compagine penultima in classifica: termina 4-3. Tante le assenze tra i reatini che si presentano in tredici alla gara tra squalifiche, infortuni e impegni lavorativi. La sconfitta fa scivolare i reatini al settimo posto a -10 dal Passo Corese, prossima avversaria in un derby tutto da vivere.

La gara

Parte male la Bf Sport che non scende in campo nei primi 20’: al 15’ è già 2-0 per i padroni di casa. I due gol subiti alzano l’orgoglio e la testa dei reatini. Poco più tardi prima Cavallari sbaglia un rigore poi sul calcio d’angolo seguente Grillo accorcia le distanze incornando di testa in rete. Sul finire di primo tempo sale in cattedra Cavallari che su azione mette dentro il 2-2. Allo scadere anche i padroni di casa sbagliano un rigore ma è Pezzotti che mostra tutte le sue qualità di pararigori.

Al riposo in parità, la ripresa inizia sulle stesse corde del primo tempo. Il Guidonia torna in avanti e sulla prima occasione è 3-2. I reatini non smettono di crederci ma è soprattutto Cavallari che si mette in mostra, il capitano dei gialloneri fa 3-3. Allo scadere dopo un batti e ribatti in area il Guidonia, forse anche grazie ad un tocco di un giocatore degli ospiti, riesce ad insaccare in rete il 4-3 chiudendo la gara.

La società, anche sulla propria pagina Facebook, si dichiara in silenzio stampa fino a data da destinarsi.