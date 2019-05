RIETI - Ieri mattina, l’astronauta italiano Umberto Guidoni è stato ospite del Liceo Scientifico di Amatrice (RI), per un incontro con le cinque classi dell’istituto.



La manifestazione è stata organizzata dall’Asa (Associazione Sabina Astrofili) che ha contattato nei mesi scorsi Guidoni: l’astronauta e divulgatore scientifico ha accettato subito l’invito, mettendosi a disposizione per raccontare ai ragazzi con un video proiettato in aula, la sua esperieza a bordo dello Space Shuttle.

Poi si sono succedute le numerose domande dei ragazzi sui più svariati argomenti per un incontro che alla fine si è protratto per due ore. L'astronauta ha donato alla scuola una copia del suo libro "Viaggiando oltre il cielo" ed ha ringraziato gli alunni per l'esperienza ad Amatrice, dove ha voluto portare il suo contributo immateriale alla ricostruzione, attraverso la sua opera di divulgatore scientifico.

Soddisfazione per il presidente dell'ASA Stefano Tocchio, che ha consegnato a Guidoni una targa di ringraziamento ed una sua foto della cometa Hale-Bopp sopra il santuario di Greccio. Omaggiata anche la scuola di Amatrice, che ha permesso l'incontro ed ha fornito tutta la logistica necessaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA