RIETI - Sei vuoi vincere la serie A2, non può non affidarti a Guido Rosselli. Uno binomio quello tra il "mago di Empoli" e le promozioni inaugurato proprio a Rieti il 22 aprile 2007, dopo due stagioni in amarantoceleste culminate col trionfo di Pesaro.

Ricordi ed emozioni raffiorati proprio qualche giorno fa con una diretta web insieme a tutti i protagonisti di quel successo: «Appena ho ricevuto la chiamata di Emanuele sono stato contento, ritrovare tutti è stato bellissimo. Con Picchio e Patricio ci sentiamo spesso, anche con Marcus siamo stati a lungo in contatto. Fu una grande vittoria, tornammo in serie A dopo 24 anni e anche solo ricordarlo genera una forte emozione, quell'anno rimane tra i più belli della mia carriera - ammette l'esterno toscano, a Rieti nel biennio 2005/2007 - Nella diretta si parlava della partita con Caserta, ma ricordo anche quella con Montegranaro della stagione precedente, anche allora il palazzo era gremito: ho degli amici che ancora ricordano i plexiglass usati come tamburi, poi la vittoria della Coppa Italia l'anno della promozione, un'accoppiata centrata soltanto da noi, da Scafati l'anno prima, mentre passando dai playoff mi ricapitò alla Virtus Bologna e c'è riuscita Treviso la scorsa stagione».

La prima volta non si scorda mai e Rosselli quella giornata memorabile l'ha incisa sulla pelle :«Fu una mattata mia e di Marcus, eravamo ragazzi, ora stavo pensando di ingrandirlo con le altre vittorie(ride). Ricordo perfettamente i festeggiamenti, gli unici che mi sono goduto veramente, rimasi a Rieti una settimana, fu incredibile. Posso dire di aver vissuto appieno la città, ero fisso anch'io al John Silver o al club delle freccette, c'è mia moglie che addirittura si ricorda che andava a fare la spesa e gli chiedevano di me».

Una carriera lunga e costellata di vittorie: 4 promozioni in A1 tra Rieti, Torino e in entrambe le sponde di Bologna, Virtus e Fortitudo, ma anche i successi in Coppa Italia a Rieti, ben due a Veroli, alla Virtus o la Supercoppa in Fortitudo, oltre a diverse stagioni in A1 (tra Biella, Venezia, Torino e Virtus) e la maglia azzurra: «Presi parte all'Europeo in Slovenia del 2013, fu una nazionale falcidiata dagli infortuni, ma rimane una bella soddisfazione - ci racconta l'ala piccola che quest'anno con Verona oltre a centrare una nuova promozione sperava anche in un ritorno da avversario al PalaSojourner - Quest'anno si poteva fare, anche con la fase ad orologio, sarebbe stato bellissimo. In passato capitò solo una volta: tornai qualche mese dopo che andai via, venni con Biella ma purtroppo ero infortunato, mentre giocai la gara di ritorno. Prima o poi vorrei tornare, in passato qualcosa abbiamo provato ad organizzare con gli altri, ma il problema è che tranne quest'anno e lo scorso anno ho sempre finito la stagione tardi. In estate cerco sempre di staccare quei due mesi, ho la campagna, i cani, ma spero si faccia qualcosa per i 15 anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA