Rieti, tesserati offendono assistente arbitrale: società multata. Tre squalificati in Promozione. Decisioni Giudice sportivo

RIETI - Trasferta romana amara per Amatrice, anche nel post. Il Giudice sportivo, che ha deliberato sulla II giornata di Promozione disputata domenica scorsa, ha comminato l’ammenda di 200 euro al club rossoblù perché «propri tesserati non identificati nel corso delle gara (contro il Settebagni terminata 2-1, ndr) rivolgevano ad un assistente arbitrali frasi offensive».

Per quanto riguarda i calciatori, il Giudice sportivo ha inflitto la squalifica per una gara a Gabriele Brentegani (Amatrice), espulso per somma di ammonizioni. Squalifica per la medesima motivazione anche per Diego Mariantoni (Cantalice), espulso nel match col Fidene (5-5), e Alessandro Gatterelli del Poggio Mirteto, rosso nel derby con la Bf Sport (1-1).

