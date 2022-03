Rieti, guerra in Ucraina: magistrati, specialisti e avvocati riuniti dall'Aiga per un confronto sui profili dell'evento

RIETI - Magistrati, avvocati ed esperti riuniti per affrontare i diversi temi proposti dalla guerra in corso in Ucraina, in un incontro in programma il 24 marzo (ore 15) nella sala riunioni dell'ex chiesa di largo San Giorgio, dove sorge il polo culturale delle Officine Varrone. Al tavolo dei relatori dell'evento promosso dall'Aiga, l'associazione dei giovani avvocati presieduta da Giuseppe Morgante, dal Centro Antiviolenza Angelita, diretto da Silena D'Angeli, dalla mensa di Santa Chiara e dalla sottosezione di Rieti dell'Associazione nazionale magistrati, si alterneranno il giornalista inviato del Tg1 Giacinto Pinto, la psicoterapeuta specializzata in terapia dell'emergenza Francesca De Cagno, la giudice delle indagini preliminari del tribunale di Rieti Floriana Lisena, con interventi della presidente D'Angeli e della fondatrice della mensa Stefania Formichetti. Il focus dell'incontro sarà acceso sui profili giuridici, mass mediatici, psicologici e umanitari del conflitto che sta insanguinando l'Ucraina e sulle riflessioni che la tragedia della guerra sta suscitando nel mondo.