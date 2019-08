RIETI - Dalle 8 di stamattina, cellulari e linee fisse della Tim in blackout per un probabile guasto sulla fibra ottica. Le aree interessate dal problema sono Amatrice, Acccumoli, Cittareale e parte del leonessano.



Intervenute tempestivamente tutte le squadre a disposizione della Tim che sono alla ricerca del punto dove è avvenuta l'interruzione, per procedere poi alla successiva riparazione.