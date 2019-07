Guasti idrici a ripetizione a Poggio Mirteto: anche il sindaco Micarelli resta investito da un getto d'acqua/Video

RIETI - Una serie di guasti sulle condotte idriche hanno fatto esplodere a Poggio Mirteto l'emergenza idrica. Ore di passione e disagi si sono vissuti soprattutto sulla piazza centrale del paese. A piazza Martiri della Libertà infatti prima una rottura di una condotta sotto ad un tombino con l’acqua fuoriuscita e poi, dopo la riparazione, la forte pressione ha spaccato una chiavarda con un getto d’acqua di diversi metri che ha allagato la zona davanti l’edicola dei giornali.



Riparazione e chiusura ulteriore dell’acqua per cercare di risolvere il problema che ha costretto ad un super lavoro gli operai intervenuti subito con le immancabili ripercussioni in termini di disagi a causa dell’interruzione del flusso al centro del paese per diverse ore nel momento più caldo della giornata.

A seguire le operazioni anche il sindaco Giancarlo Micarelli sceso dal Municipio e anche lui investito dai forti schizzi d’acqua causati dalla rottura successivamente riparata.

