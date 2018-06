RIETI - Sulla ricostruzione dell'ospedale di Amatrice anche la segreteria provinciale del Pd critica, anche se con un linguaggio molto politichese e tendente alla ricucitura, la scelta operata dalla Regione Lazio di privilegiare il vecchio sito.



«Lasciando 'retropensieri' e fumose congetture ad altri - scrive il segretario provinciale Tonino Ventura - il Pd considera percorribile la strada indicata nel documento firmato dai sindaci del 'cratere'. Strada assolutamente coerente con l'idea, caldeggiata da questa segreteria, di un progetto di area vasta utile non solo alla ripartenza ma anche alla creazione di un futuro per l'area colpita duramente dal terremoto e già in crisi da qualche anno.



E' fondamentale la più ampia convergenza possibile per favorire la rinascita del territorio, evitando strappi fra istituzioni. Proprio per questo motivo, continuando a preferire la via del dibattito costruttivo, pur nella consapevolezza della necessità di decisioni rapide, siamo a completa disposizione per l'apertura di un nuovo confronto che porti al superamento delle divergenze e al raggiungimento di un traguardo, la ricostruzione del Grifoni, che riteniamo un fondamentale, ulteriore, segnale di speranza per il territorio».

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA