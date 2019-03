L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Un interpello alla Regione Lazio sul Grifoni. Si è chiuso con questa volontà l’incontro pubblico organizzato dal Comitato Civico 3e36 e da Alterego Fabbrica dei Diritti. L’assemblea pubblicaha visto la partecipazione del sindaco di Amatrice, Filippo Palombini. Sindaco che in sostanza vorrebbe riconosciuto nero su bianco dalla Regione lo stesso status del nosocomio, in poche parole una legge regionale.«Finora non abbiamo mai avuto risposte ufficiali in tal senso», ha spiegato Palombini che quindi non si è detto contrario a prescindere alla soluzione, largamente caldeggiata dal Comitato 3e36, e che prevede la costruzione di un ospedale sulla Salaria, nell’area di Torrita, dotato di tutti i servizi.L’assemblea pubblica si è aggiornata al 6 aprile presso il ristorante Lo Scoiattolo per il 6 aprile, per discutere sul Grifoni, dove saranno invitati tutti i soggetti in grado di poter decidere.