RIETI - La lettura del progetto di fattibilità, su cui la Regione Lazio basa il provvedimento che avvia la gara per i lavori di ricostruzione dell'ospedale, genera forti dubbi sul processo decisionale con cui si è arrivati alla scelta di ricostruire dov'era e com'era».E' quanto scrive in una nota il Comitato civico 3e36 Amatrice e Accumoli in merito alla ricostruzione dell'ospedale del comune reatino colpito dal sisma del 2016. «Dal punto di vista della condivisione delle scelte - aggiunge lo stesso Comitato -, sono state ignorate le istanze della cittadinanza che ormai da mesi chiede la realizzazione di una struttura ospedaliera a servizio di una 'area vasta, in un sito adeguato e facilmente accessibile, che garantisca il diritto alla salute della popolazione, e al contempo sia in grado di crescere e divenire un volano di sviluppo per le aree interne già in via di spopolamento.Dal punto di vista tecnico, nel progetto di fattibilità la Regione prende formalmente in considerazione anche l'opzione di delocalizzare. Peccato che il sito individuato dal Comune di Amatrice risulti ai tecnici stessi della Regione non adatto. Cittadini e sindaci chiedono da mesi di prendere in considerazione la localizzazione dell'ospedale sulla via Salaria, nel Comune di Amatrice, garantendo così accessibilità e possibilità di ampliamento modulare, e avvicinando la struttura a tutte le arterie stradali del territorio.Il Comitato Civico 3e36 - conclude - chiede ancora una volta che sia aperto un tavolo finalizzato partecipazione dei cittadini alla costruzione di un sano e migliore futuro del loro territorio, del quale l'ospedale Grifoni è uno dei capisaldi».