Rieti, Cantalice cerca conferme nella tana del Grifone Gialloverde. Patacchiola: «Gara difficile ma lotteremo»

RIETI - Il Cantalice è ospite del Grifone Gialloverde. Prima trasferta in campo romano per i reatini che in due gare casalinghe hanno raccolto quattro punti.

Grifone Gialloverde-Cantalice (Ore 11, arbitro Prencipe di Tivoli)

Primo match tra le due compagini che sul campo ancora non si conoscono. Un pareggio e una vittoria in due partite per il Cantalice che occupa la sesta posizione del girone. Una sola vittoria in tre partite per il Grifone Gialloverde. I tre punti sono arrivati l’ultima gara, in trasferta contro il Fidene che proprio i reatini non sono riusciti a battere. Tutti presenti tra le fila reatine, la giovanissima rosa biancorossa vuole i tre punti.

Le aspettative

Le parole di mister Simone Patacchiola: «Mi aspetto una gara difficile. Noi cercheremo di farci trovare pronti perché vogliamo continuare la striscia positiva, sappiamo che sarà dura ma lotteremo con tutte le nostre forze».

