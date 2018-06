di Luigi Ricci

RIETI - La Gregory the Great Academy - una ventina di studenti cattolici del liceo di Scranton, Pennsylvania, accompagnati da un loro professore - sono transitati a Rieti e hanno fatto tappa questa mattina in piazza Vittorio Emanuele.Sono partiti da Gubbio e stanno percorrendo il cammino di San Francesco fino a Roma. Lungo la strada si fermano ogni tanto per cantare in coro, fare qualche numero da giocoliere con birilli e monopattino e raccogliere offerte dai passanti perchè, come spiega il loro portavoce: «Non portiamo soldi con noi».Una scelta di vita e un insegnamento suggestivo di fronte al quale c'è chi scuoterà la testa, ma questi ragazzi sono più felici di tante persone ben più ricche e agiate.