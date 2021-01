Alla casa alloggio di Greccio nasce la “parete degli abbracci” e la notizia finisce sul Washington Post

RIETI - Giornalisti e fotografi del noto quotidiano statunitense Washington Post nella comunità alloggio "Villa del sole" di via Spinacceto a Greccio per testimoniare i commoventi incontri tra ospiti della residenza e i loro parenti attraverso la "parete degli abbracci", struttura in plexiglass che ha permesso - ai tempi del Coronavirus - di potersi finalmente riabbraciare in sicurezza.

Bellissimi scatti e un lungo articolo è comparso sul prestigioso e più antico quotidiano di Washington che - a partire dalla testimonianza del Natale in Italia ed in particolare a Greccio - si è poi interessato all'iniziativa voluta dalla titolare della residenza, Paola Del Bufalo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA