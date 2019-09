RIETI - Fabio Melilli, vice-capogruppo Pd alla Camera, risponde a Il Messaggero sulla situazione politica nazionale e locale.



«Siamo immersi in una stagione dove sembra avere la meglio il tifo da stadio. Se la politica si riduce alla prevalenza della comunicazione sulla reale soluzione dei problemi, non c’è futuro per il Paese. E mi pare che i Cinque Stelle inizino a capirlo. Penso che le due formazioni politiche si debbano guardare con un’attenzione nuova. Bisogna far prevalere le cose che uniscono e non quelle che dividono».



