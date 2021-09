Gondo-gol, l'attaccante ex Rieti timbra il cartellino per la prima volta in A

Mercoledì 22 Settembre 2021, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 20:35

RIETI - Cedric Gondo fa festa! L'ex attaccante del Rieti, tornato da qualche settimana alla Salernitata - con la quale aveva conquistato la serie A - dopo aver esordito nella massima serie sabato scorso contro l'Atalanta, ora si gode il suo primo gol, quello messo a segno nel recupero del primo tempo della sfida casalinga contro il Verona, in corso di svolgimento. Una rete, quella dell'ivoriano, che riapre un match caratterizzato dalla doppietta iniziale di Kalinic, ma che per Gondo ha un sapore davvero speciale. Nella ripresa la Salernitana ha trovato il pareggio grazie a una rete di Mamadou Coulibaly per il definitvo 2-2.