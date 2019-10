UNDER 15 REGIONALE

UNDER 15 PROVINCIALE

UNDER 14 REGIONALE

UNDER 14 PROVINCIALE

RIETI - In archivio la terza giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e il primo turno dell'Under 15 e dell'Under 14 provinciale (gironi B). Vittoria con tanti gol per il Rieti, partono bene altre cinque reatine.Sconfitta casalinga per Cantalice (3 punti), superato 4-0 dal Certosa (7). Renato De Dominicis, tecnico dei biancorossi: «Nonostante il k.o, la squadra sta crescendo partita dopo partita. Abbiamo creato tante occasioni, ma gli avversari hanno saputo essere più concreti, meritando la vittoria. Complimenti comunque ai miei ragazzi per la grinta dimostrata in campo».Parte col piede giusto lo Sporting Rieti, vincitore 3-1 contro gli ospiti della Maglianese a cui non basta Barbasini. Decisivi i gol di Salmi, Severoni e Volpicelli.Bene anche Poggio Moiano, corsaro 3-1 sul campo della Cross Roads Calcio. I reatini vanno a segno con Sciarpelletti, Villani e Ababei.Brutto k.o per il Velinia, travolto in casa 10-2 dalla Spes Montesacro. Le reti degli antrodocani sono realizzate da Longhi e Melaragni. Simone Marchetti, tecnico degli sconfitti: «Una partita contro avversari di livello da archiviare in fretta. Questa sfida ci è servita per comprendere meglio dove bisogna lavorare maggiormente. I ragazzi sono molto determinati e sono sicuro che daranno il massimo».Gli altri risultati: Pro Marcellina - Circolo Sportivo Italia 6-2; Palombara - Atletico Football Club 11-1; Settebagni - Don Gaspare Bertoni 1-4.Goleada del Rieti (6), che si impone 7-0 in casa del Fiano Romano (0). Le reti dei reatini sono ad opera di Lang (2), D'Angeli, Cervelli, Blasi, Suica e Savelloni. Emiliano Aquilini, allenatore degli amarantocelesti insieme a Piero Lunari: «Complimenti ai ragazzi per la bella vittoria. Nel primo tempo gli avversari ci hanno creato qualche problema, ma abbiamo subito reagito, mostrando il nostro calcio. Nella ripresa abbiamo tenuto saldamente il pallino del gioco, ottenendo un successo molto importante».Termina 2-5 la sfida tra Poggio Mirteto e Cantalice. Da una parte gol di Broccoletti e Mancinelli, dall'altra poker di Faraglia e rete di Presutti. Emanuele Silvi, mister della squadra ospite: «Una gara emozionante, ricca di episodi di entrambe le parti. Nel primo tempo abbiamo condotto la sfida, giocando con grande attenzione e concretezza. Nella ripresa abbiamo subito due reti dagli avversari, ma non ci siamo disuniti, portando a casa un'ottima vittoria. Complimenti a tutti i ragazzi».Successo in trasferta per Passo Corese, che batte 3-0 la Brictense. Decidono i gol di Simonetti, Maurizi e Granieri. Christian Tranquilli, tecnico dei bianconeri: «Siamo partiti un po' contratti ed emozionati, ma poi, soprattutto nella ripresa, abbiamo espresso un buon calcio, creando numerose occasioni. Congratulazioni ai miei ragazzi per lo splendido inizio di stagione».Tra le mura amiche, l'Accademia Calcio Sabina si impone 5-0 contro Fiano Romano. I reatini vanno a segno con Conti (2), Di Bartolo, Petrucci e Di Paolo.