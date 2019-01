UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Nella dodicesima giornata del campionato Under 15 provinciale, Cantalice perde lo scontro al vertice, mentre vincono Poggio Moiano, Sporting Rieti e Casali Poggio Nativo. Quattordicesimo turno per quanto riguarda le categorie Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F): cade il Rieti, ma trovano il successo Sporting e Cantalice.Il Cantalice esce sconfitto 1-0 dallo scontro in trasferta contro l’Eretum Monterotondo, ora primo a +3 dai reatini.Un Poggio Moiano travolgente supera 11-0 gli ospiti della Brictense. Per i vincitori, poker di Principessa, doppiette di Fasciolo, Ballerini e Villani Thomas, e gol di Cutri.Tra le mura amiche, lo Sporting Rieti batte 2-0 la Maglianese. Decisive le reti di Bonifazi e Volpicelli.Tornano i tre punti per Casali Poggio Nativo, corsaro sul campo del Passo Corese: al termine del match, è 3-1 per gli ospiti, che vanno a segno con Marinaj, Ceccarelli e Monaco. L’unico gol dei padroni di casa è ad opera di Selli.Finisce 5-1 tra Real Monterotondo e Pro Calcio Studentesca.Turno di riposo osservato da Velinia e Sport Selci.Eretum Monterotondo 30; Cantalice, Real Monterotondo 27; Poggio Moiano 19; Casali Poggio Nativo 18; Sporting Rieti 15; Pro Calcio Studentesca 14; Sport Selci 13; Velinia, Maglianese 7; Passo Corese 2; Brictense 0. Si è ritirata La Sabina.Il Rieti va k.o 2-0 sul campo della Nuova Milvia. Rimasti con 11 punti, gli ospiti sono ora terzultimi. Gli avversari sono, invece, settimi a quota 22. Stefano Valentini, tecnico del Rieti: «Abbiamo iniziato la partita molto bene, cambiando qualcosa in attacco data l’assenza di Giannecchini per infortunio. Molto buoni gli iniziali quindici minuti, durante i quali siamo andati vicini al gol del vantaggio. Sfortunatamente, alla loro prima azione, siamo andati sotto su un tiro da venticinque metri. Nel secondo tempo, abbiamo reagito con carattere, colpendo una traversa e un palo. Purtroppo, non siamo riusciti a pareggiare e il Nuova Milvia ha trovato il secondo gol su calcio d'angolo a dieci minuti dalla fine».Una prova molto convincente da parte dello Sporting Rieti, che surclassa 9-1 gli ospiti del Real Aurelio. Oltre ad un’autorete e alle doppiette di Volpicelli e Di Battista, gol di Bonifazi, Ciobanu, Leonetti e Miluzzi. Reatini settimi a 23, romani penultimi a 3.Termina 3-0 a favore del Cantalice (doppietta di Maioli e rete di Del Rio) la sfida contro i padroni di casa della Cross Roads. Ieri pomeriggio, di fronte al proprio pubblico, i cantaliciani sono, inoltre, scesi in campo contro la Roma Nord Academy nel recupero dell’undicesima giornata. La gara si è conclusa sullo 0-0. La squadra di mister Desideri è attualmente terza a 29 (a -9 dalla vetta), mentre gli avversari si collocano a 19 in ottava posizione.