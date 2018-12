UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Archiviata l’ottava giornata dei campionati Under 15 provinciale, Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Nell’Under 15, vittoria a suon di gol per lo Sporting Rieti e successi anche per Pro Calcio Studentesca, Poggio Moiano e Sport Selci. Nell’Under 14, secondo trionfo della stagione per il Rieti, tre punti anche per il Cantalice, ma sconfitta per lo Sporting.Vittoria di larghissima misura per lo Sporting Rieti, che asfalta 11-0 i padroni di casa de La Sabina. Per gli ospiti, poker di Zeno, tripletta di Volpicelli, doppietta di Scelba e gol di Caprioli e Annibaldi.Bel successo anche per Poggio Moiano, che batte in trasferta per 8-1 la Maglianese. Per i vincitori, triplette di Principessa e Villani Thomas e doppietta di Fasciolo. L’unica rete degli avversari è realizzata da Cambone. Il Poggio Moiano ha vinto anche 6-1 nel recupero della sesta giornata giocato il 5 dicembre in casa de La Sabina. In quel caso, gli ospiti sono andati a segno due volte con Ballerini e poi con Fasciolo, Cutri, Villani Thomas e Villani Manuel. L’unica rete de La Sabina è stata, invece, firmata da Salustri.Tre punti anche per lo Sport Selci, che, grazie ai gol di Angeletti e Farinelli, si impone, tra le mura amiche, per 2-0 contro la Brictense.Finisce 3-2 per la Pro Calcio Studentesca una bella gara contro il Velinia. Per i padroni di casa, reti di Sidqi, Sanesi e Accettulli. I gol degli ospiti sono, invece, realizzati da Del Sole e Cricchi.Cade Casali Poggio Nativo, sconfitto in trasferta 2-0 dal Real Monterotondo. Andrea Colantoni, tecnico Casali: «Siamo partiti con molti assenti nella difesa e abbiamo tenuto il risultato fino alla metà del secondo tempo. La squadra avversaria, molto forte sia fisicamente sia nel gioco, ha trovato il primo gol su calcio d'angolo e il secondo su errore di un nostro terzino. L'arbitraggio purtroppo non è stato imparziale, abbiamo subito molti falli e un paio di infortuni che non sono stati né fischiati né sanzionati. Comunque sia, onore a chi porta i tre punti a casa. Contro il Real Monterotondo, nel girone di ritorno, spero di avere la formazione al completo».Weekend, infine, da dimenticare per il Passo Corese, surclassato 13-1 dai padroni di casa dell’Eretum Monterotondo. L’unica rete dei coresini è firmata da De Angelis.In questa giornata, turno di riposo osservato dal Cantalice, che, con 21 punti, rimane in vetta raggiunto dall’Eretum Monterotondo.Eretum Monterotondo, Cantalice 21; Real Monterotondo 18; Casali Poggio Nativo, Sporting Rieti 15; Sport Selci 13; Poggio Moiano 10; Pro Calcio Studentesca, Velinia 7; Maglianese 6; Passo Corese 5; Brictense, La Sabina 0.Vittoria importante per il Rieti, che, battendo in casa 3-0 l’Orange Futbolclub (1 punto), sale a 7 punti. Per i reatini, doppietta di Giannecchini e gol di Grassi. Stefano Valentini, mister Rieti: «Abbiamo disputato una bella gara, partendo bene fin dall’inizio. Continuiamo a lavorare per migliorarci sempre di più: l’idea è quella di essere una squadra padrona del gioco e padrona del campo. Sono, poi, felice del legame sempre più stretto che si sta creando tra i miei ragazzi e del debutto di Gabriele Ippoliti, un bambino nuovo, alle prime esperienze di calcio, che è stato sicuramente la ciliegina sulla torta in un fine settimana per noi molto positivo».Successo del Cantalice (18 punti), k.o per lo Sporting Rieti (12 punti): la prima si impone per 4-1 sui padroni di casa del Real Monterotondo (11 punti) grazie alla doppietta di Maioli e alle reti di Rosati e Campanelli, mentre la seconda, per la quale segna solo Di Battista, cade 1-4 contro la Virtus Trevignano (8 punti).