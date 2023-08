Sabato 26 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Le ferie godute (ma solo in parte) sforzandosi di incrociare le esigenze di ognuno, figurarsi quando c’è bisogno di usufruire di un permesso, e anche ammalarsi diventa un lusso perché tocca ai pochi colleghi in servizio farsi carico del lavoro di chi è assente. E’ la fotografia dell’emergenza organico della sede Unep di Rieti, sei soli dipendenti presenti in ufficio (tre ufficiali giudiziari, due assistenti e il dirigente Dino Fusacchia), chiamati a rispondere alle richieste di avvocati, giudici e privati operando in un territorio provinciale che comprende anche i cinque comuni della provincia di Roma (Fiano Romano in testa) trasferiti nel 1999 sotto la competenza della circoscrizione sabina in coincidenza con l’apertura della sezione distaccata del tribunale di Poggio Mirteto.

La situazione. «La situazione è difficile, non si può negare – spiega Fusacchia, arrivato all’Unep nel 1992 direttamente dalla cancelleria del tribunale, e superstite di un organico che era tre volte superiore - da sedici anni il ministero non bandisce concorsi per reclutare nuovi ufficiali giudiziari e adesso spero che arrivi almeno un rinforzo con l’interpello bandito per la mobilità interna. Ma non basterà, perché anche se il lavoro è oggettivamente diminuito con la crisi economica delle grandi imprese, ma non certo per quanto riguarda il commercio, l’artigianato e la piccola imprenditoria che hanno sempre necessità del nostro apporto per la notifica degli atti, le nuove procedure introdotte in alcuni settori dal processo di informatizzazione della giustizia, insieme ad altre incombenze amministrative, richiedono tempo per essere messe a punto e questo non può avvenire se non dopo adeguati corsi di formazione. Invece, dobbiamo ogni giorno spostarci da una parte all’altra del territorio e non possiamo neppure contare su adeguati rimborsi spese».

Le distanze. Aspetto, quest’ultimo, tra i più abnormi: notificare un provvedimento penale a Fiano Romano, misurando una percorrenza di cento chilometri tra andata e ritorno, viene ristorato a forfait con appena 2,58 euro lordi. Diverso il discorso per gli atti civili, che godono di rimborsi spese calcolati a chilometro. «E’ uno dei paradossi della legge di riforma Cartabia, che non prevede più la notifica a un imputato, non detenuto, attraverso il suo avvocato o tramite le Poste come in passato, ma va fatta personalmente all’interessato. E se a casa risulta assente, bisogna tornarci, con un aggravio dei costi per noi». Resta l’attività legata soprattutto a sfratti e pignoramenti (avvocati e giudici oggi si “parlano” on line e spesso non hanno bisogno del contributo dei funzionari dell’Unep, che dalla notifica degli atti hanno sempre tratto profitto), ma per attuare la rivoluzione telematica servirà tempo e i problemi non mancano.

Il ritardo. «A Rieti non siamo pronti a entrare nelle banche dati pubbliche, secondo l’accordo con l’Agenzia delle Entrate – chiosa infine Fusacchia – perché tecnicamente nessuno ci ha messo in condizioni di operare. Niente corsi di preparazione e simulazioni, ci stiamo organizzando da soli. Le novità sono tante e insieme ad altre città abbiamo chiesto più tempo per adeguarci perché siamo troppo pochi. Senza aiuti, tutto diventa più difficile».