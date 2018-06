di Alessandra Lancia

RIETI - Il premier Conte è ad Accumoli: insieme al sindaco Stefano Petrucci e al presidente della Regione Nicola Zingaretti ha visitato il centro storico del paese, zona rossa, totalmente off limits per stampa e cittadini.



Poi é arrivato nel nucleo abitato, dove lo hanno atteso a lungo il Prefetto Valter Crudo, le autorità militari è il vescovo Domenico Pompili. Tanti i cittadini in attesa sotto il sole a picco. Il premier al suo arrivo ha deposto un cuscino di fiori bianchi sulla stele che ricorda le 11 vittime di Accumoli.

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:08



