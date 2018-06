di Alessandra Lancia

RIETI - Premier e cittadini: ad Accupoli, il centro di aggregazione di Accumoli appena inaugurato, Giuseppe Conte non ha voluto cronisti.



Ma non si é sottratto al confronto con la gente del paese. Molte le richieste e segnalazioni avanzate al premier, che si é intrattenuto molto più a lungo del previsto. Nessun pranzo a tavola ma a buffet. Ora la partenza per Arquata del Tronto.

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12



