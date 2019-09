RIETI - Pericolo scampato, il giudice sportivo ha squalificato per un turno Fabrizio Tirelli, mentre la società non ha subìto né ammende, né diffide, nonostante quella cinta galeotta volata in campo e vista un po' da tutti. Di conseguenza, Rieti d'emergenza a centrocampo contro la Casertana sabato sera al "Pinto", ma col Potenza tra due settimane il "Tir" sarà al proprio posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA