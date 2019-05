© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo provinciale in merito alle gare di Terza categoria dello scorso weekend.Squalifica fino al 31 maggio a Fausto Formichetti (dirigente Real Vazia) “allontanato per aver rivolto all'arbitro offese e minacce”, Santino Franchi (dirigente Sporting Corvaro) “allontanato perchè entrava in campo per soccorrere un giocatore e, urlando, rivolgeva all'arbitro espressioni irriguardose”.Quattro turni a Matteo de Laurentiis (Stimigliano) “espulso per proteste nei confronti dell'arbitro, lo applaudiva ironicamente e, alla vista del cartellino rosso, appoggiava la sua fronte a quella del direttore di gara, rivolgendogli nel contempo espressioni offensive”, due giornate a Marco Russo (allenatore Real Monteleone) “allontanato per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro”, Tony Paladini (Fiamignano), una gara a Franco Massimi (allenatore Sporting Corvaro) “allontanato perchè si rivolgeva all'allenatore della squadra avversaria con proteste e offese”, Roberto Morelli (Real Vazia), Manolo Solito (Stimigliano), Domenico Lelli (Sporting Corvaro), Stefano Aureli (Posta), Ugo Ussarini (Real Monteleone).