RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Seconda categoria disputatesi lo scorso weekend.Per la gara Quintilianum-Cittareale entrambe le società avevano presentato reclamo secondo cui la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro, a causa delle abbondanti precipitazioni, faceva rifare le righe di centrocampo e delle aree di rigore e sospendeva momentaneamente la gara. Le reclamanti sostengono che l'arbitro alle 18.17 riprendeva il gioco e alle 18.25, dopo soli 9 minuti, fischiava la fine della stessa non facendo disputare oltre agli otto minuti rimanenti anche il recupero dovuto alle interruzioni per infortunio/sostituzioni. Dal regolamento del giuoco del calcio, la regola 5 poteri e doveri dell’arbitro recita che “l’arbitro funge da cronometrista”. Per l'effetto chiedono la ripetizione della gara. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) e sentito l'arbitro designato, con supplemento di rapporto, richiesto da questo Organo Giudicante, il Direttore di gara conferma di avere concesso 12 minuti di recupero alla fine del secondo tempo, per neutralizzare il periodo della sospensione della gara, per ritracciare le linee delle due aree di rigore e le linee centrali del terreno di gioco. Pertanto la gara ha avuto regolare svolgimento e le lagnanze delle reclamanti non possono essere accolte, vieni quindi confermato il risultato di 0-0.Multa di 150 euro all’Altetico Sabina “perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni facevano esplodere petardi e accendevano fumogeni senza causare conseguenze”, squalifica fino al 24 maggio a Domenico Capponi (massaggiatore Santa Susanna) “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”, tre turni a Diego Selli (Quintilianum) “perchè, a fine gara, colpiva con uno schiaffo al volto un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva nei confronti dell'arbitro comportamento minaccioso”, Valerio Barbato (Santa Susanna) “Espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava l'arbitro con atteggiamento minaccioso e offensivo. Veniva trattenuto dai propri compagni di squadra a fine gara proferiva espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro”, due gare a Massimiliano Caprioli (Monte San Giovanni), Enrico Paniconi (Santa Susanna), una giornata a Luigino Moronti (allenatore Quintilianum) “perchè a fine gara rivolgeva all'arbitro espressioni irriguardosa”, Marco Tardioli (Quintilianum), Marco Basile (Santa Susanna), Emanuel Maceroni (Atletico Torano), Dimitri Gatti e Tomas Di Paolo (Selci), Antonio Anselmi (Equicola), Marco Fioravanti (Rufinese), Giampiero Mei (Poggio San Lorenzo).