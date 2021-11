Giudice sportivo, niente panchina per Gentili e Domenici nelle sfide con Fidene e Fiano

RIETI - Archiviata l’ottava giornata di Promozione, arrivano le sentenze del giudice sportivo che, in Promozione, riporta più di un provvedimento ai danni delle formazioni reatine.

Squalifica per una gara effettiva, arrivata per somma di ammonizioni, al tecnico della Bf Sport, Fabio Gentili, nel derby in casa del Passo Corese (2-0). L’allenatore giallonero salterà la prossima uscita al Gudini contro il Fidene. Tra le fila della Bf Sport squalificato per una gara anche il giocatore Francesco Ivan Dionisi.

Squalificato per una gara anche il tecnico del Poggio Mirteto Antonio Domenici, nell’ultima uscita in casa dell’Almas Roma (1-1), perché «al termine della gara teneva comportamento irriguardoso nei confronti di un assistente arbitrale». Mister Domenici salterà la prossima sfida tra le mura del Valletonda contro il Fiano Romano.

In casa Amatrice diffidato il calciatore Renzo Lionel Funes dopo la gara vinta per 3-2 contro il Settebagni.