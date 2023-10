Bottiglietta dagli spalti colpisce massaggiaore: Amatrice Rieti multata. Pesante squalifica per mister Lorenzo Pezzotti

RIETI - Uscite le decisioni del Giudice Sportivo riguardante le gare disputate la precedente domenica. I provvedimenti riguardano l’Amatrice Rieti nella gara contro il Compus Eur e terminata con una sconfitta per 0-2 allo Scopigno. Provvedimenti anche in Promozione per il Valle del Peschiera nella sfida terminata 1-1 contro la Sanpolese.

In Eccellenza: 300 euro ad Amatrice RietiI «Perché un proprio sostenitore lanciava una bottiglietta piena di acqua all'interno del terreno di gioco, che colpiva alla testa un dirigente della squadra avversaria». Squalifica per due gare effettive al dirigente Massimo Volpe.

In Promozione pesanti decisioni per il Valle del Peschiera.

Inibizione a svolgere ogni tipo di attività fino al 13 ottobre all’allenatore in seconda Giuseppe Ficorilli «Espulso a seguito di proteste nei confronti dell'assistente arbitrale, reiterava tale comportamento nei confronti dell'arbitro». Squalifica per quattro gare effettive il tecnico Lorenzo Pezzotti «Espulso per espressioni ingiuriose e proteste nei confronti dell'arbitro e dell'assistente arbitrale, alla notifica del provvedimento disciplinare, reiterava le ingiurie con tentativi di aggressione nei confronti di arbitro e assistente«. Squalificato per due gare effettive Diego Colasanti per espulsione diretta.