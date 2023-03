Derby infuocati: multate Amatrice e Poggio Mirteto, pioggia di squalifiche per Vdp e Bf Sport

RIETI - Tante le decisioni di rilievo da parte del giudice sportivo al termine della sesta giornata di Promozione. I derby sono stati i protagonisti in negativo.

Al termine del match fra Amatrice e Poggio Mirteto, terminato 2-1, vengono sanzionate entrambe le società.



Ammenda di 150 euro per l’Amatrice «perchè al termine della gara, propri sostenitori venivano a contatto con la tifoseria avversaria. Era necessario l'intervento della Forza Pubblica per ripristinare l'ordine». Squalificato per recidività in ammonizioni Marco Pezzotti.



Stessa ammenda valida per il Poggio Mirteto per la medesima motivazione. In casa mirtense squalificato per due gare effettive Simone Calabresi.

Sanzioni importanti anche nel derby fra Valle del Peschiera e Bf Sport (0-1).

Per il Valle del Peschiera inibizione a svolgere ogni attività fino al 7 aprile per il direttore sportivo Sergio D’Aquilio «Per aver colpito a fine gara un calciatore avversario e nel contempo teneva nei confronti della terna arbitrale comportamento gravemente offensivo». Squalificati per due gare Marco D’Aquilio e Daniele Novelli, quest’ultimo «perché, a fine gara colpiva con un calcio alle gambe un avversario». Squalificato per una gara effettiva Diego Colasanti.

Per la Bf Sport squalificato per tre gare Andrea Antonacci «espulso per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive, successivamente rientrava sul terreno di gioco minacciando tesserati della squadra avversaria». Squalificati per due gare Valerio Di Marco e Gianmarco Cardini quest'ultimo «perché, in reazione, colpiva con un calcio un avversario al volto a fine gara». Squalificato per una gara Leonardo Grillo.

In casa Passo Corese squalificato fino al 17 marzo il tesserato Emanuele D’Artibale «per proteste nei confronti dell'arbitro». Squalificato per recidività in ammonizioni Mattia Serpetri.