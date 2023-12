Promozione: squalificati tre giocatori, due allenatori e un dirigente

RIETI - I provvedimenti del Giudice sportivo colpiscono anche le reatine in Promozione dopo la XIV giornata.

In casa Poggio Mirteto, inibizione fino al 16 febbraio 2024 a Luca Maccia, «per aver rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose». Sempre sulla panchina del Poggio Mirteto squalificato per tre gare effettive mister Federico Chini «espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni irrispettose». Sul fronte giocatori squalificati per una gara il capitano Patrizio Avenali e Diego Pileri.

Una giornata di squalifica per il tecnico del Cantalice Simone Patacchiola «per proteste nei confronti dell’arbitro».

In casa Fc Rieti salterà la prossima gara Manuel Cavallari per recidività in ammonizioni.