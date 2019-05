Ultimo aggiornamento: 18:32

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di prima categoria disputatesi lo scorso weekend.Per la gara tra Atletico Canneto-Grotti sospesa sul 4-0 al 21’ del secondo tempo quando gli ospiti rimanevano in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito, il giudice sportivo conferma il 4-0 (miglior risultato conseguito in campo).Multa di 150 euro al Poggio Nativo “perchè, a fine gara, propri tesserati, non identificati colpivano con pugni la porta dello spogliatoio dell'arbitro rivolgendo al direttore di gara espressioni offensive e minacciose. In conseguenza l'arbitro era costretto a richiedere l'intervento della Forza Pubblica”.Squalifica fino al 31 maggio a Danilo Guidi (assistente arbitro Poggio Nativo) “per comportamento gravemente minaccioso e intimidatorio nei confronti dell'arbitro”, tre gare a Matteo Miconi (Poggio Nativo) “espulso per aver rivolto all'arbitro offese e minacce, a fine gara reiterava tale comportamento”, Francesco Di Casimirro (Poggio Nativo) “perchè, a fine gara, tentava di aggredire l'arbitro rivolgendogli frase offensiva e minacciosa”, due giornate a Christian Striulli (Poggio Nativo), Mattia D’Angeli (Poggio Nativo) “perchè, a fine gara, colpiva con un calcio un avversario”, un turno a Virgilio D’Annibale (allenatore Poggio Nativo), Davide Colantoni (allenatore BF Sport), Valentin Florin Mirt (Poggio Nativo), Matteo Lodovici (BF Sport).