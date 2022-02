Prima insulta la terna, poi lancia un pallone all'indirizzo dell'arbitro senza colpirlo: società multata

RIETI - Terminata un’altra settimana di calcio regionale arrivano le decisioni del giudice sportivo per la IV giornata di ritorno in Eccellenza e la II di ritorno per la Promozione.

Tra le fila del Cantalice squalifica per una gara effettiva a Ousmane Mounir LY mentre squalificato per una gara causa recidività in ammonizione Marco Massimi: entrambi salteranno la gara contro lo Sporting Ariccia. Sempre per il Cantalice diffidato Francesco Mattei.

In Promozione pesanti sanzioni per l’Amatrice: ammenda pari a 250 euro «perchè, a fine gara, persona riconducibile alla società entrava indebitamente sul terreno di gioco insultando la terna arbitrale. Successivamente, all'interno dello spogliatoio lanciava un pallone all'indirizzo dell'arbitro, senza tuttavia colpirlo». Sempre per gli amatriciani sanzioni anche per il dirigente Giovanni Di Cesare inibito a svolgere ogni tipo di attività fino al 4 marzo, e per il ds Mattia Di Loreto squalificato fino al 1° marzo «per aver rivolto espressioni ingiuriose alla terna arbitrale», squalificato per una gara il giocatore Emanuele Pagliuca, espulso domenica scorsa.

Per la Bf Sport squalifica per una gara a Matteo Piras. Squalificato per recidività in ammonizione anche Giacomo Grifoni: entrambi salteranno quindi la sfida con lo Sporting Montesacro. Diffidato Mauro Cioffi.