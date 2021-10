Giudice sportivo: tecnico colpisce giocatore avversario con uno schiaffo, due turni di stop

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 15:42

RIETI - Il Giudice sportivo decreta le decisioni per le gare di Eccellenza (VI giornata) e Promozione (IV giornata). Provvedimenti per il tecnico del Cantalice e per un giocatore del Poggio Mirteto.

Nel massimo campionato regionale, il Cantalice, dopo il ko al Gudini contro l’Indomita Pomezia (1-3), riporta la squalifica per due gare del tecnico Simone Patacchiola «Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario» dopo un parapiglia scoppiato proprio davanti alla panchina della squadra biacorossa nei minuti finali del match. Quindi Patacchiola dovrà seguire dalla tribuna i match col Falaschelavinio in casa e Raino in trasferta.

In Promozione il Poggio Mirteto deve registrare la squalifica per una gara del calciatore Diego Galletti, espulso durante il match vinto in casa del Guidonia per 0-1. Quindi salterà il derby col Passo Corese di lunedì 1° novembre.