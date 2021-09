Eccellenza e Promozione: dirigente offende l'arbitro, stop fino all'8 ottobre, due giocatori squalificati

Martedì 21 Settembre 2021, 18:46

RIETI - La prima domenica di sfide ufficiali porta con sé i primi cartellini e le prime squalifiche.

In Eccellenza, il Cantalice all’esordio su campo romano torna con la squalifica del dirigente Luciano Santacroce, a lui è diretta l’inibizione a svolgere ogni tipo di attività fino all’8 di ottobre. «Allontanato per aver rivolto ad un assistente frasi offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva espressioni particolarmente offensive nei confronti dell'arbitro».

Squalifica anche il giocatore classe 2003, Paolo De Dominicis. L’espulsione diretta, arrivata nei minuti finali del match, costa una gara al giocatore biancorosso. Tra gli ammoniti risultano Emiliano Agnesi e Andrea De Gennaro.

Nella Coppa Italia di Promozione squalificato per una gara Renzo Funes dell’Amatrice nella sfida in casa della Bf Sport in cui ha incassato una doppia ammonizione. Ammonito il mister Fabio Gentili, gialli anche ai giocatori Gioacchino Amoroso, Giulio Pangallozzi, Niccolò Di Loreto, Mattia Tolomei per i gialloneri. Nella sfida tra Poggio Mirteto e Passo Corese ammoniti Omar Mevoli, Alessandro Gattarelli e Enea Nobili per i mirtensi e Emilio Ubertini e Francesco Manna per i coresini.