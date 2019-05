MA CONFERMATO IL SUCCESSO SULL'ATLETICO CIAMPINO

RIETI - È stato diramato il comunicato del giudice sportivo in seguito al match di play out tra Bracelli e Cures vinto per 2-0 dalla formazione romana.È arrivata un ammenda di 300 euro per il Cures “perchè propri sostenitori in campo avverso, nel corso del secondo tempo venivano a contatto con la tifoseria avversaria. In particolare uno di detti sostenitori colpiva con un pugno al volto un tesserato della squadra avversaria intervenuto per calmare gli animi, nella circostanza la gara veniva sospesa momentaneamente per circa otto minuti”.150 euro di multa anche per io Bracelli “perché i propri sostenitori nel corso del secondo tempo venivano a contatto con la tifoseria avversaria. Nella circostanza la gara veniva sospesa temporaneamente per circa otto minuti”.Si chiude come reclamo infondato il ricorso dell’Atletico Ciampino in seguito alla sfida del PalaSabina Contro il Cures.Di seguito il comunicato del giudice sportivo che attesta la validità della gara:”Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società ATLETICO CIAMPINO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore CATANIA Dario nato il 27/10/1995 senza numero di matricola.La reclamante asserisce che nella distinta di gara relativa all'incontro di andata tra le stesse squadre giocata il 15/12/2018 veniva indicato il calciatore CATANIA Dario data di nascita 26/10/1995 con numero di matricola FIGC 3128331.Si presume che vi siano due diversi calciatori tesserati con il medesimo nominativo, in ogni caso non ci sia assoluta certezza sull'identità del calciatore schierato dalla Società CURES CALCIO A 5.Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino.Il reclamo è infondato.Questo Organo Giudicante, ha incaricato la Procura Federale della FIGC per stabilire con certezza la veridicità di quanto sostenuto dalla reclamante con relazione del 23/4/2019, la Procura Federale invia a questo ufficio gli accertamenti effettuati.E' evidenziato che il calciatore Dario CATANIA in proprio alla US CURES CALCIO A 5 è nato a Roma il 27/10/1995.I soggetti sentiti in atti concretamente confermano di conoscere solo il predetto calciatore.Il tesseramento per la US CURES CALCIO A 5 del calciatore Dario CATANIA indicato con la data di nascita 26/10/1995 è avvenuto per un errore di digitazione operato dall'incaricato della Società all'atto dell'inserimento dei dati nel portale della LND.Rilevato quanto sopra, il reclamo è infondato”.