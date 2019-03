RIETI - Costano 400 euro alla Spes Poggio Fidoni le intemperanze dei tifosi durante il match di sabato scorso valido per la X giornata di ritorno della serie C1 di calcio a 5, vinto dai reatini per 11-4. Questa la motivazione della sanzione inflitta dal giudice sportivo: "Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni, attingevano con sputi un arbitro e i calciatori della squadra avversaria. Nella circostanza rivolgevano agli stessi offese e minacce". © RIPRODUZIONE RISERVATA