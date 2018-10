RIETI - Nella Coppa Lazio di Calcio a 5 serie C2 maschile di calcio a 5 il giudice sportivo dopo la gara tra U.S. Cures Calcio a 5 e Compagnia Portuale CV2005, disputata mercoledì 3 ottobre al PalaSabina di Passo Corese e vinta dai padroni di casa con il risultato finale 8-5 dopo i calci di rigore, ha adottato i seguenti provvedimenti come si legge nel comunicato ufficiale.



Squalifica fino al 1° novembre a Roberto Lelli (allenatore U.S. Cures Calcio a 5) “perchè entrato in campo aggrediva un calciatore della squadra avversaria. Successivamente aggrediva altro calciatore, veniva allontanato dai propri dirigenti”, fino al 18 ottobre a Massimo Pieri (Compagnia Portuale CV2005) “per comportamento aggressivo nei confronti dell'arbitro”, due turni a Mattia Ranzoni (Compagnia Portuale CV2005), una giornata a Davide Frusciante (Compagnia Portuale CV2005). © RIPRODUZIONE RISERVATA