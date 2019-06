TERZA CATEGORIA

RIETI - Il giudice sportivo ha multato Poggio Mirteto e Real Monterotondo Scalo, ovvero le due finaliste della coppa Provincia Ciccaglioni under 19: la partita era stata sospesa per circa cinque minuti a causa di un parapiglia e a fine gara erano intervenute anche le forze dell’ordine(polizia) ma la situazione era tornata alla normalità. Di seguito il dettaglio di tutte le squalifiche e relative motivazioni.Una giornata a Federico Ottaviani (Fiamignano), Diego Polletti e Maurizio Tetto (Torri in Sabina).Multa di 150 euro al Poggio Mirteto “perché, propri sostenitori, per tutta la durata della gara, ad ogni decisione presa dall'arbitro, gli rivolgevano offese e insulti; nel contempo lanciavano sul terreno di gioco bottiglie di plastica, fumogeni e sassi nell'intento di colpire i giocatori avversari senza riuscirci. Il portiere del Real Monterotondo Scalo, alla segnatura della terza rete, esultava provocando una reazione dei sostenitori avversari che, attaccati alla rete di recinzione , lo insultavano ripetutamente ed uno di questi gli lanciava contro un sasso senza colpirlo. A questo punto alcuni sostenitori della società Real Monterotondo Scalo andavano in difesa del loro portiere e venivano a contatto con la tifoseria avversaria spintonandosi e colpendosi con ripetuti calci, costringendo l'arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti. A fine gara intervenivano le forze dell'ordine ma la situazione era ormai ritornata alla normalita”.Multa di 50 euro al Real Monterotondo Scalo “perchè, alcuni sostenitori, nell'intento di difendere il proprio portiere dalle minacce e dal lancio di un sasso, venivano a contatto con la tifoseria avversaria, spintonandosi e colpendosi con ripetuti calci, costringendo l'arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti”.Squalifica fino al 28 giugno a Cristiano Pieroncini (dirigente Poggio Mirteto) “allontanato perchè rivolgeva ad un giocatore avversario espressioni offensive e minacciose”, fino ale 21 giugno a Mirco Liberati (massaggiatore Poggio Mirteto) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro”, due gare a Michele Pompei e Davide Spiccia (Poggio Mirteto), Pierluigi Cirasella (Real Monterotondo Scalo), un turno a Luca Del Bufalo e Federico Pariboni (Poggio Mirteto).