RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria disputatesi lo scorso weekend.Una giornata a Jody Fiorentini (Valle del Tevere).Un turno a Mario Monaco Di Monaco (Cantalice).Squalifica fino al 17 maggio a Matteo Gunnella (dirigente Capradosso) “perchè al termine della gara raggiungeva l'arbitro nel suo spogliatoio chiedendogli di non menzionare i provvedimenti disciplinari assunti a carico di propri tesserati”, Massimo Fabrizi (massaggiatore Capradosso) “per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro”, una giornata a Maurizio Tomassetti e Francesco Carloni (Capradosso), Domenico Mostarda (Poggio Nativo).Due gare a Mattia Attorre (Rufinese), un turno a Antonio Di Felice (Atletico Torano), Domenico Cantonetti (Poggio San Lorenzo), Gianluca Graziosi, Lorenzo Valentini e Daniele Angelucci (Monte San Giovanni), Diego Miluzzi (Piazza Tevere), Federico Marcelli (Cittareale), Luigi Romani (Equicola).Tre turni a Alessandro Tiburzi (allenatore Torri in Sabina) “allontanato perchè, a seguito di una decisione arbitrale, insultava il direttore di gara;mentre lasciava il terreno di gioco rivolgeva allo stesso frasi offensive reiterate nella zona antistante gli spogliatoi”; due gare Manuel Proietti (Torri in Sabina); un turno a Luca Piroli (Alto Lazio), Giampaolo Dessi e Matteo Nucci (Real Vazia), Damiano Bonifazi (Gens Cantalupo), Andrea Marchioni e Giordano Massimi (Poggio Moiano), Antonio Faustini (Posta), Luca Pitorri (Real Monteleone).