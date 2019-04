Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Terza categoria dello scorso weekend.Per la gara Torpedo-Stimigliano non disputata per assenza degli ospiti, visto che la società Stimigliano non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, viene inflitta agli ospiti la sconfitta a tavolino, la penalizzazione di un punto in classifica e una multa di 100 euro (prima rinuncia).Multa di 150 euro a Gen Cantalupo "Perché, per tutta la durata dell'incontro, propri sostenitori rivolgevano all'arbitro pesanti offese e minacce; successivamente veniva lanciato in campo un bicchiere pieno di birra in direzione del direttore di gara senza colpire. A fine gara un proprio tifoso entrava da un cancello incustodito con l'intento di venire a contatto con l'arbitro senza riuscirvi perché trattenuto dai dirigenti della squadra ospitante; lo stesso colpiva ripetutamente con pugni la finestra dello spogliatoio dell'arbitro cercando di romperla e, nel contempo, gli rivolgeva minacce. Mentre l'arbitro lasciava l'impianto sportivo a bordo della propria autovettura, un proprio tifoso la colpiva con calci e pugni ammaccandola sul fianco sinistro. Il direttore di gara, sentendosi minacciato, si allontanava precipitosamente. Si fa carico alla società di risarcire i danni se richiesti e documentati".Squalifica fino al 26 aprile a Moreno Liberati (massaggiatore Real Monteleone) "Allontanato per aver rivolto al direttore di gara espressione irriguardosa, mentre lasciava il terreno di gioco lo minacciava".Fino al 19 aprile a Alessandro Del Beato (dirigente Alto Lazio) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro”.Tre gare a Simone Pitotti (Gens Cantalupo) “perchè giocatore di riserva, dalla panchina, insultava e minacciava l'arbitro. Lo stesso reiterava tale comportamento nello spazio antistante gli spogliatoi scuotendo la rete di recinzione”, Jacopo Mostarda (Micioccoli) “perchè, a fine gara, rivolgeva all'arbitro in modo provocatorio e sarcastico espressioni offensive. Alla vista del cartellino rosso reiterava tale comportamento”, Fabio Monaco (Real Monteleone) “espulso per aver fatto un gesto di stizza e ironizzato nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare lo minacciava;veniva allontanato dai propri compagni di squadra”.Due turni a Luca Pompili (allenatore Gens Cantalupo) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro mentre usciva dal terreno di gioco gli rivolgeva espressioni irriguardose”, Mirko Mattei (Gens Cantalupo), Giulio Boccacci (una più una per recidività in ammonizione) (Real Monteleone).Una giornata a Stefano Di Sabantonio (Fiamignano), Emanuele Mezzetti (Reate United), Florenc Zejnati (Alto Lazio), Marco Papi (Casperia), Leonardo Pagano e Gianmarco Cipriani (Posta).