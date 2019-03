RIETI - Nel campionato di Promozione Poggio Fidoni rimedia una multa di 200 euro dopo il derby casalingo perso per 1-3 contro Cantalice, inoltre in vista della delicatissima trasferta a Settabagni i reatini perdono anche Di Loreto fermato per due turni.



Promozione. Multa di 200 euro al Poggio Fidoni “perchè, tesserati riconducibili alla società ripetutamente nel corso della gara rivolgevano all'arbitro espressioni offensive. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale”, squalifica fino al 5 aprile a Luciano Santacroce (dirigente Cantalice), Francesco Ianni Figorilli (dirigente Poggio Fidoni) “per comportamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria”, due gare a Ousmon Suwareh (Cantalice), Niccolo Di Loreto (Poggio Fidoni), una gara a Davide Francucci (Maglianese). © RIPRODUZIONE RISERVATA