RIETI - Visti i recuperi infrasettimanli, ecco le decisioni del giudice sportivo regionale. In Prima categoria domani alle 16 si recupera la gara tra Amatrice e Grotti, in Seconda invece è stata rinviata di nuovo la gara Selci-Equicola.Quattro giornate (tre più una per recidiviità in ammonizione V infrazione) a Mattia Rossi (Grotti) “Espulso per aver protestato contro una decisione arbitrale, alla notifica del provvedimento disciplinare, teneva nei confronti dell'arbitro comportamento gravemente offensivo che reiterava nell'abbandonare il terreno di gioco e a fine gara”, una giornata a Marco Caffarelli (Alba Sant’Elia), Massimo Carmesini (Grotti).Squalifica fino al 22 marzo ad Amelio Camponeschi (dirigente Cittareale) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, due gare a Fabrizio Boccanera (Cittareale), Mattia Bongiovanni (Cittareale) “perchè a fine gara teneva comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”, una giornata a Gabriele Inches (allenatore Rufinese) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, Andrea Fontanella e Gianluca Ranieri (Rufinese), Gianluca Scancella (Equicola).