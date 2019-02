PROMOZIONE

RIETI - Nel campionato di Promozione Poggio Fidoni è stato multato di 250 euro dopo la sfida vinta per 2-1 contro Sant’Angelo Romano, 150 euro di multa anche per gli ospiti.Multa di 250 euro al Poggio Fidoni “perchè propri sostenitori nel corso del secondo tempo venivano in contatto con la tifoseria avversaria. La gara veniva sospesa momentaneamente per circa cinque minuti. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale (Rapporto Commissario di campo)”, 150 euro a Sant’Angelo Romano “perchè propri sostenitori in campo avverso nel corso del secondo temp venivano in contatto con la tifoseria avversaria. La gara veniva sospesa momentaneamente per circa cinque minuti (Rapporto Commissario di campo)”, squalifica fino all’8 marzo a Francesco Ianni Ficorilli (Poggio Fidoni) “Per comportamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria”, una giornata a Emilio Ubertini (Passo Corese), Jacopo Lucarelli e Davide Donati (Poggio Fidoni), Massimo Lucà (Maglianese).