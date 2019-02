ECCELLENZA

RIETI - Nel campionato di Promozione il giudice sportivo ha fermato tre giocatore e l’allenatore del Passo Corese in vista del prossimo impegno casalingo contro Vicovaro. Due i calciatori fermati per un turno tra le fila del Cantalice che però osserverà un turno di riposo per poi tornare a giocare il 3 marzo contro Guidonia in casa.Una giornata a Stefano Grizzi (Valle del Tevere).Squalifica fino al 1° marzo a Luciano Santacroce (dirigente Cantalice) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, a Rugantino Dionisi (massaggiatore Cantalice) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, una giornata Simone Patacchiola (allenatore Cantalice), Fabrizio Benigni (allenatore Passo Corese) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, Cristiano Santarelli e Stefano Panitti (Cantalice), Fabrizio Giovannangelo, Mattia Varsaloni e Daniele Filippi (Passo Corese).