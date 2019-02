RIETI - Nel campionato di Promozione il giudice sportivo ha fermato tre giocatori del Cantalice dopo la trasferta persa sul campo del Vicovaro per 2-1. Il prossimo impegno casalingo contro Fiano Romano sarà tutto in salita per la formazione reatina che già avrebbe dovuto fare a meno di Monaco e Rossi che ancora devono scontare una giornata di squalifica. In totale saranno quindi ben 5 i giocatori assenti tra le fila del Cantalice nel delicato impegno che potrebbe riaprire la lotta per il secondo posto in classifica e soprattutto per non farsi sorpassare al terzo posto dal Vicovaro attualmente appaiato a quota 37 punti. Un giocatore a testa squalificato per Passo Corese e Poggio Fidoni.



PROMOZIONE

Una giornata a Diego Mariantoni, Emanuele Cianetti e Leonardo Piras (Cantalice), Simone Pomposelli (Passo Corese), Moussa Baginka (Poggio Fidoni). Ultimo aggiornamento: 18:07