RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare disputatesi lo scorso weekend di Prima, Seconda e Terza categoria.Squalifica fino al 15 febbraio a Giampaolo Falasca (dirigente Capradosso) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, una gara a Romeo Bucci (allenatore Amatrice), Alessandro Onesti (Amatrice), Manuel De Santis (Poggio Mirteto).Nella gara tra Monte San Giovanni e 4Strade del Sacro Cuore al 31’ del secondo tempo l’arbitro ammoniva il calciatore Mustafha Barry (4Strade del Sacro Cuore), l’ufficio tesseramento su richiesta del giudice sportivo segnalava che il suddetto calciatore non risultava tesserato. Per questo il giudice sportivo ha deciso di infliggere alla società 4Strade del Sacro Cuore la punizione della perdita della gara per 0-3 (la gara era terminata 3-0 per Monte San Giovanni ndr) nonchè l’ammenda di 100 euro, inibito il dirigente Antonio Onofri (4Strade del Sacro Cuore) fino al 22 febbraio. Multa di 100 euro al Velinia “perchè, a fine gara, tesserati non identificati riconducibili alla Società rivolgevano all'arbitro espressioni offensive”, squalifica fino al 15 febbraio a Franco Scappa (dirigente Rufinese), due gare a Giorgio Sabbatini (Rufinese), Gabriel D’Annibale (Poggio San Lorenzo), Lorenzo Patacchiola (Atletico Cantalice), una gara a Valerio Barbato (Santa Susanna), Marco Fioravanti (Rufinese), Jacopo Patacchiola (Atletico Cantalice).Squalifica fino al 22 febbraio a Massimo Petrocchi (assistente arbitro Casperia) “allontanato perché, reiterando proteste plateali, entrava indebitamente sul terreno di gioco”, una giornata a Marco Russo (allenatore Real Monteleone Sabino) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro”, Domenico Lelli (Sporting Corvaro), Antonio Sagoleo (Casperia).