RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Prima, Seconda e Terza categoria disputatesi lo scorso weekend.Squalifica fino all’8 febbraio a Danilo Guidi (massaggiatore Poggio Nativo) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, a Patrizio Paolini (assistente arbitro Amatrice ) “per comportamento minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria”, una gara a Massimiliano Tocci (allenatore Atletico Canneto), Marco Cesaretti (Amatrice), Fabrizio Valzecchi (Atletico Canneto), Stefano Petrongari (BF Sport), Francesco Napoleone (Alba Sant’Elia), Domenico Mostarda (Poggio Nativo).Squalifica fino all’8 febbraio a Marco Imperatori (massaggiatore Castelnuovo di Farfa) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, due gare (una più una per recidività in ammonizione) a Emiliano Tranquilli (Borgo Quinzio), un turno a Remo Amanzi (allenatore Atletico Torano) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, Davide Carducci e Franco Corsi (Atletico Torano), Federico Formichetti (Quintilianum).Multa di 50 euro a Stimigliano “perchè propri sostenitori, per tutta la durata dell'incontro,rivolgevano insulti all'arbitro e alla squadra avversaria”, tre giornate a Michele Grimaldi (Alto Lazio) “perché, a fine gara, mentre l'arbitro rientrava nel proprio spogliatoio,gli rivolgeva espressioni offensive; successivamente colpiva con un pugno la porta dello spogliatoio riservato al direttore di gara reiterando offese e minacce”, Liviu Costantin Socea (Stimigliano) “Espulso perche', in segno di protesta, rivolgeva all'arbitro frasi irriguardose;alla notifica del provvedimento disciplinare continuava nel suo atteggiamento e mentre veniva allontanato dai suoi compagni offendeva e minacciava il direttore di gara”, una giornata ad Andrea Teofili (allenatore Alto Lazio) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro”, Massimo Seghetti (Alto Lazio), Raffaele Petitta (Posta), Stefano Visco e Bruno Cicolani (Poggio Moiano), Mauro Pitorri (Real Monteleone Sabino).