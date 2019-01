ECCELLENZA

RIETI - Nel campionato di Eccellenza il giudice sportivo ha fermato un giocatore della Valle del Tevere in vista della prossima sfida casalinga contro Sporting Genzano. In Promozione invece Passo Corese dovrà fare a meno di Mechelli per tre giornate mentre la Maglianese dovrà rinunciare a Ceccarelli e Bonamici nella delicata gara contro Fiano Romano. Di seguito l’elenco completo degli squalificati.Una giornata a Tamsir Jammeh (Valle del Tevere)Squalifica fino all’8 febbraio a Simone Fratini (dirigente Passo Corese) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, tre gare a Cristian Mechelli (Passo Corese) “espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro ripetute offese e minacce”, un turno a Fabio Grillo (Poggio Fidoni), Silvio Ceccarelli e Michele Bonamici (Maglianese), Stefano Panitti (Cantalice).