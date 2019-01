© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo quello del Salto Cicolano in Promozione arriva un altro ritiro per una formazione della nostra provincia: questa volta tocca alla Valle del Tevere nel campionato Juniores under 19 B regionale. Dopo la gara non disputata contro Fiano Romano la società sabina con una nota al comitato regionale ha comunicato il ritiro dal campionato di competenza. Il giudice sportivo quindi ha considerato esclusa Valle del Tevere dal campionato campionato Juniores under 19 B regionale multando la società di 1500 euro, ammenda prevista per ritiro a stagione in corso. Tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria, le società che avrebbero dovuto incontrare la squadra rinunciataria, come da calendario, osserveranno un turno di riposo. Rimane quindi solo l’Alba Sant’Elia a difendere i colori reatini nel girone B del campionato Juniores under 19 B regionale.